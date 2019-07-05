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صور.. حملات للسيرفيس ومباحث المرور بمواقف الجيزة

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:42 م
صور.. حملات للسيرفيس ومباحث المرور بمواقف الجيزة حملات للسيرفيس ومباحث المرور بمواقف الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة الجيزة عدة حملات على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة بالتنسيق مع جهاز سيرفيس الجيزة ورؤساء الأحياء ومباحث قسم الشرطة ومباحث المرور. 
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وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للمتابعة المستمرة علي المواقف وحل مشاكل المواطنين ومتابعة تعريفة الركوب. 
 
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كما تم المرور على محطات الوقود ومواقف المرور، وتنفيذ حملة بمركز أبو النمرس الجمعة على سائقى سيارات الأجرة على طريق مصر أسيوط لبيان التزامهم بالتعريفة القديمة لحين عمل التعريفة الجديدة.
 
 

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تعريفة الركوب

اسعار البنزين

اسعار الوقود

المحروقات

التاكسي الابيض

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