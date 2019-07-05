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صور.. حملات لإزالة الإشغالات بكفر الشيخ والمحافظ يتابع رصف وإصلاح الشوارع

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:25 م
صور.. حملات لإزالة الإشغالات بكفر الشيخ والمحافظ يتابع رصف وإصلاح الشوارع حملات نظافة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عددا من حملات إزالة الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضى الزراعية، إضافة لحملات نظافة، كما عقد لدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة أعمال الرصف الجارية بشوارع مدن المحافظة وإصلاح الهبوطات، والحفر بالشوارع.

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وقال على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تمت إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بقرية حصة الغنيمى، وتم فك الشدة الخشبية، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وتسليم الموقع لجهة الولاية الصرف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو المخالفين وما زالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء.

وأضافت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنها تابعت سير العمل بمنظومة النظافة العامة بالمدينة، وتم رفع صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس شارع العاشر من رمضان شارع خالد بن الوليد وشارع المستشفى وشارع الكنيسة والميادين الرئيسية ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها ورفع الأتربة بجوار الأرصفة وتراكمات القمامة ورش الشوارع بالمياه لتجنب الأتربة وحرارة الجو، بالإضافة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الحامول.

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وعلى جانب آخر تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف ورد الشيء لأصله وأعمال النظافة بمركز ومدينة كفر الشيخ، مع المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مؤكداً على الإشراف المباشر والتواجد الميدانى لجميع المهندسين والفنيين المختصين بأعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف المحافظ أن الهدف من عمليات الرصف المستمرة هو إزالة كل الحفر بالطرق، وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية جميع الشوارع والطرق غير الممهدة، واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ومنها إزالة آثار الحفر الناتجة عن أعمال المرافق، تسهيلا على المواطنين ولتقليل عمليات الاختناق المرورى بسبب المطبات العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بمدينة كفر الشيخ.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مشاريع الرصف تأتى فى مقدمة المرافق التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، ويتم صيانة الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، استجابة لمطالب المواطنين، التى يتم تلقيها من خلال الجولات الميدانية للمحافظ وقنوات التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى لقاء المواطنين بالمحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على جميع المقاولين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف، مضيفاّ أنه يتم عمل متابعة للمشاريع بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وانه لن يتم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للمواصفات المحددة.

 

 
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