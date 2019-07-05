صور.. ترامب وميلانيا يغادران البيت الأبيض استعدادا للاحتفال بيوم الاستقلال

وكالات

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا البيت الأبيض، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لإلقاء كلمته بمناسبة عيد الاستقلال.

تشهد اليوم الولايات المتحدة احتفالها بيوم الاستقلال عن بريطانيا، حيث تقام الاحتفالات فى البلاد، فى الوقت الذى يراه العديد من المتابعين احتفالا مختلفا عن كافة الأعوام السابقة بسبب حالة الاستقطاب التى تشهدها البلاد.



الرئيس الأمريكى فى يوم الاستقلال



الرئيس الأمريكى وزوجته



ترامب وميلانيا



جانب من الحضور



مايك بنس