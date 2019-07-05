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صندوق النقد الدولى يستعد شريحة بقيمة 5.4 مليار دولار من قرض للأرجنتين

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:16 م
صندوق النقد الدولى يستعد شريحة بقيمة 5.4 مليار دولار من قرض للأرجنتين كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى
بوينس ايرس (رويترز)

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قال صندوق النقد الدولى، فى بيان اليوم الجمعة، إنه استكمل مراجعته الرابعة للأداء الاقتصادى للأرجنتين بموجب اتفاق ائتمانى مشروط، ومن المنتظر أن يصرف شريحة بقيمة 5.4 مليار دولار إلى الحكومة بعد أن يوافق عليها المجلس التنفيذى للصندوق.

 

ووقعت الأرجنتين اتفاق تمويل بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد العام الماضى يتضمن تخفيضات فى الانفاق العام أضرت بشدة بالأسر والشركات التى تصارع بالفعل ركودا وتضخما مرتفعا.

 

وتقول الحكومة إن آفاق ثالث أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية تتحسن بينما يستعد الرئيس موريسيو ماكرى للمنافسة على فترة رئاسية ثانية فى انتخابات فى أكتوبر تشرين الأول. وتقول الحكومة إنها تتوقع أن ينهى التضخم العام عند مستوى أقل من 40.3 بالمئة. وبلغ معدل التضخم على مدار الاثنى عشر شهرا حتى نهاية مايو 57 بالمئة.

 

وقال ديفيد ليبتون القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق النقد فى البيان "أُشيد بالسلطات الأرجنتينية لمساعيها المستمرة وتنفيذها الدؤوب لبرنامجها للسياسة الاقتصادية"، وأضاف قائلا "السلطات حققت كل المستويات التى استهدفتها على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية والانفاق الاجتماعي".

 

 


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54 مليار دولار

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الأرجنتين

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