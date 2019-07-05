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صفعة أوربية للجماعة.. فرنسا تحظر تطبيق إلكترونى للإخوان يديره القرضاوى

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:01 م
صفعة أوربية للجماعة.. فرنسا تحظر تطبيق إلكترونى للإخوان يديره القرضاوى يوسف القرضاوى
إيمان حنا

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وجه أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي صفعة جديدة ليوسف القرضاوى حيث طالبوا وزارة الداخلية بمنع تطبيق إلكتروني أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا، حيث عقد اليوم مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ الفرنسي للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف، بحسب سكاى نيوز.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن التطبيق يحرض بشكل مباشر على الكراهية، عبر أمثلة عديدة أظهرها، ويأتي في وقت باتت فيه محاربة فرنسا لخطاب الكراهية والتطرف أولوية قصوى، بعد أن ضربها الإرهاب مرارًا.

وطالبت السيناتور ناتالي غوليه، وهي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بوقف التطبيق، وحثت وزارة الداخلية بوقفه على متجر أبل الإلكتروني، لأنه من بين التطبيقات المئة الأكثر تحميلا، وهو ما يدل على خطورة انتشار هذا التطبيق.

وقد تبنت أمس إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي قرارا بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.

وقد قرر متجر تطبيقات جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي"، حظر التطبيق على الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، فيما لم تقم شركة أبل باتخاذ نفس الخطوة.

وعلقت جوجل على قرار الحظر قائلة: "في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياساتنا بمجرد علمنا بذلك، بما في ذلك تلك التطبيقات التي تحتوي على خطاب كراهية".

 


القرضاوى

الاخوان

التطرف

مجلس الشيوخ الفرنسى

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