"صحة بورسعيد": تطبيق التأمين الصحى الشامل يحقق العدالة الاجتماعية

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة شهدت إجراء 5 عمليات جراحية على نفقة التأمين دون أية أعباء مادية.

ولفت فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن العمليات التى أجريت أمس هى 3 عمليات قسطرة بمستشفى النصر التخصصى وتم خروج حالتين وعملية زرع قرنية بمستشفى الرمد لاول مرة بمدن القناة وعمليتين زرع قوقعة بمستشفى النصر.

وقال تعيلب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تعمل على العدالة الإجتماعية فضلا عن تقديم رعاية طبية وعلاجية دون تحمل المرضى أية أعباء مالية تثقل كاهل البسطاء من المرضى.

وأضاف تعيلب، أن تطبيق التامين الصحى الشامل الجديد سيساهم فى وجود مناخ استثمارى جاذب لمنظومة الصحة فى مصر بجانب معايير الخدمة الطبية والعلاجية التى يحظى بها المرضى فى ظل منظومة التأمين الصحى الجديد.