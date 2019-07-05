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"صحة الشرقية": تشغيل القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام قريبًا (صور)

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:44 م
"صحة الشرقية": تشغيل القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام قريبًا (صور) جانب من الجولة التفقدية لمستشفى الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على متابعته المرور علي مستشفي الزقازيق العام لمتابعة أخر التطورات في الأعمال الجارية والتجهيزات بقسم القسطرة القلبية بالمستشفى، التي تعد الأولي بصحة الشرقية وسيتم تشغيلها قريبا.  
 
وأصاف شوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتم تكليف مديرالمستشفي بعمل المقايسات اللازمة لرفع كفاءة بعض الأماكن بالمستشفي ، والانتهاء منها في خلال أيام، مطمئنا علي الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفي، وضرورة تواجد الفريق الطبي بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي.
 
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الشرقيه

صحة الشرقية

المستشفى العام بالزقازيق

القسطرة القلبية

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