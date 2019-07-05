سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 09:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شقوق وتصدعات بسبب زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. صور

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:47 ص
شقوق وتصدعات بسبب زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. صور شقوق وتصدعات
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن 73 هزة ارتدادية على الأقل وقعت عقب الزلزال الذى ضرب جنوب كاليفورنيا اليوم الخميس، وذكرت قناة (سى.إن.إن.) الأمريكية أن هذا الزلزال، الذى بلغت قوته 6.6 درجة، يُعد هو الأقوى من نوعه خلال العشرين عاماً الماضية، وكان مسؤول أمريكى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن طواقم الإنقاذ استجابت لـ24 حريقاً طارئاً بعد زلزال كاليفورنيا.

تصدعات
تصدعات

 

جانب من الدمار
جانب من الدمار

 

دمار البيوت
دمار البيوت

 

زجاج متهشم
زجاج متهشم

 

سقوط أمدة الكهرباء
سقوط أمدة الكهرباء

 

شقوق طولية
شقوق طولية

 

شقوق فى البيوت
شقوق فى البيوت

 

شقوق وتصدعات بسبب الزلزال
شقوق وتصدعات بسبب الزلزال

 


كاليفورنيا

زلزال

شقوق وتصدعات

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

فرنسا تعيد 500 قطعة أثرية مسروقة إلى باكستان عمرها 4 آلاف عام

فرنسا تعيد 500 قطعة أثرية مسروقة إلى باكستان عمرها 4 آلاف عام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة