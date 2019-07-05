سمية تطلب الطلاق: زوجى أجهضنى لشكه فى نسب الجنين

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، بسبب جنونه وغيرته، مؤكده تحريرها محضر ضده اتهمته فيه بالتعدى عليها بالضرب المبرح، وطعنها بسلاح أبيض، وكادت أن تموت لولا تدخل الجيران اللذين نقلوها للمستشفى مصابة بنزيف حاد تسبب فى إجهاض جنينها .

وقالت "سمية.أ.ع" إنه أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية لم أستطع علاجه من الشك المرضى، والذى وصل إلى حد اتهامى فى شرفى وادعائه عدم تأكده من نسب الجنين الذى فى بطنى، عقب الوساوس التى زرعتها حماتى فى عقله.

وأكدت سمية:" أعتاد منعنى من الاختلاط بأقاربى وحرمانى من الحديث مع زملائى بالعمل، واتهمنى بالخيانة لمجر أن زميلتى وزوجها قاما بتوصيلى لمنزلى.

وتابعت: قرر أن يعاقبنى ولاحقنى بالتهم الأخلاقية وحبسنى فى المنزل وسلط على جحيم العنف، لينتهى زواجنا باحتجازى وطعنى بسلاح أبيض".

واستطردت:" لم تكن المرة الأولى التى يضربنى ويعذبنى ويهددنى زوجى فيها فمنذ زواجنا الذى لم يمضى عليه سوى 18 شهرا عانيت من أفعاله الجنونية التى لم تتوقف.