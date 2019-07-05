سقوط "الصعيدى" وبحوزته 18 قطعة حشيش فى طنطا

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، القبض على عاطل وبحوزتة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونه النقيب أحمد مهران من ضبط "م . ح" و شهرته ممدوح الصعيدي 33 سنة عاطل ومقيم أشنواي وبحوزته 18 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازتة للمضبوطات بغرض الإتجار، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.