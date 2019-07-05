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سفير مصر فى كندا يبرز فى مقال بمجلة كندية نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:22 م
سفير مصر فى كندا يبرز فى مقال بمجلة كندية نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى مقال السفير أحمد أبو زيد
كتب : أحمد جمعة

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أبرز سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد النجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الإقتصادى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تغلب مصر على العديد من التحديات الكبيرة والشروع فى عملية تحول اقتصادى واجتماعى كبير، وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد أبو زيد فى مقال نشرته مجلة Diplomat Magazine، الجمعة، أن رؤية التنمية الشاملة تعمل على دعم التجارة وتشجيع الاستثمار دون أن تغفل العدالة الاجتماعية، لافتا إلى تقدم الرؤية خارطة طريق لزيادة الميزة التنفسية بما يحقق آمال وأحلام المصريين وتطلعاتهم فى حياة كريمة.

وتابع أبو زيد فى مقاله "بعد انتخاب رئيس جديد لمصر، عقب سنوات الاضطراب التى تلت عام 2011، فكرت الحكومة فى سلسلة إصلاحات جريئة، بما فى ذلك رفع دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، ما حقق مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية".

وأشار أبو زيد إلى ارتفاع معدل النمو  إلى نحو 5.3% عام 2018، مما خفض معدلات التضخم والبطالة لـ12.2 % و9.9% على التوالى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.5 مليار دولار فضلا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفى دليل على المؤشرات الاجابية، أكد أبو زيد أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية رفعت تصنيفها لمصر من مستقر إلى ايجابى، فيما قامت وكالة فيتش إلى ترقية التصنيف الائتمانى لمصر إلى نظرة مستقبلية مستقرة.


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