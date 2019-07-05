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سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2019 والأخضر يستقر

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:02 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2019 والأخضر يستقر دولار
كتبت - ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أمس الخميس.
 

وسجل الدولار ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، عند سعر 16.58 جنيها للشراء، و16.68 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.54 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.58جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.


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