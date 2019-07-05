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روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:57 ص
روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود طائرة استطلاع
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود بعد اقترابها من الحدود الروسية، وأجبرتها على العودة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم / الجمعة/- أن أجهزة المراقبة الروسية رصدت طائرة استطلاع أمريكية " فوق المياه الدولية للبحر الأسود، كانت تقترب من الحدود الروسية.
وأضافت أن المقاتلة الروسية "سو-27" أقلعت من المنطقة العسكرية الجنوبية، مؤكدة أنها اقتربت من طائرة الاستطلاع الأمريكية إلى مسافة آمنة وأجبرتها على مغادرة المنطقة.


أمريكا

روسيا

طائرة استطلاع

أمريكا وروسيا

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