روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود بعد اقترابها من الحدود الروسية، وأجبرتها على العودة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم / الجمعة/- أن أجهزة المراقبة الروسية رصدت طائرة استطلاع أمريكية " فوق المياه الدولية للبحر الأسود، كانت تقترب من الحدود الروسية.
وأضافت أن المقاتلة الروسية "سو-27" أقلعت من المنطقة العسكرية الجنوبية، مؤكدة أنها اقتربت من طائرة الاستطلاع الأمريكية إلى مسافة آمنة وأجبرتها على مغادرة المنطقة.
روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسودالجمعة، 05 يوليه 2019 07:57 ص
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود بعد اقترابها من الحدود الروسية، وأجبرتها على العودة.
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