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رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تنفيذ محطة الكهرباء رقم 3 وتوسعات مدخل المدينة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:27 ص
رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تنفيذ محطة الكهرباء رقم 3 وتوسعات مدخل المدينة رئيس جهاز مدينة بدر وسكان المدينة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز أعمال تنفيذ محطة الكهرباء رقم 3 التى يجرى تنفيذها بالمدينة بطاقة إجمالية (120 م .ف . أ) والمتوقع نهوها فى شهر يوليو عام 2020، لتخدم الأحياء الثانى والخامس، ومناطق شمال المدينة وشمال الحى السابع ومشروع ابنى بيتك.
 
كما تفقد رئيس الجهاز، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أعمال توسعات مدخل المدينة من ميدان الحرية حتى ميدان الجامعة الروسية، وذلك لتخفيف الزحام المرورى بمدخل المدينة، كما تابع رئيس الجهاز أعمال تركيب عدد 9 طلمبات مياه بطاقة إنتاجية 720 لتر/ث للطلمبة الواحدة بمحطة المياه رقم 5، وذلك لمواكبة زيادة الاستهلاك بالمدينة، ولتقليل مدة انقطاع المياه فى الفترات السابقة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

محطة كهرباء

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