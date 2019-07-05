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رئيس جامعة حلوان: اختبارات القدرات فرصة هائلة للتعبير عن مواهب الطلاب

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص
رئيس جامعة حلوان: اختبارات القدرات فرصة هائلة للتعبير عن مواهب الطلاب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن اختبارات القدرات هى فرصة هائلة للطلاب للتعبير عن موهبتهم الحقيقية، وقدراتهم الفنية من خلال التنافس فى اختبار عادل قادر على إبراز المواهب الجادة التى يمكنها الالتحاق بالكليات الفنية المتخصصة، التابعة لجامعة حلوان.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات القدرات، هى مقياس هام لأداء الطلاب، وقدرتهم على التواجد بالكلية والنجاح فى اجتياز المقررات الدراسية بها، بناء على موهبة وقدرة فنية عالية، مؤكدا أن هذه الاختبارات تعقد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامةن بمقر كليات الفنون التطبيقية و الفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بنين / بنات.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن كليات الجامعة ستعقد جلسات تعريفية لطلاب الثانوية العامة، حول الامتحانات إيمانا بدور الجامعة فى نشر الوعى ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

 


اختبارات القدرات

جامعة حلوان

اختبارات القدرات بجامعه حلوان

شروط اختبارات القدرات

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