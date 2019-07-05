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دكتور بجامعة الزقازيق يحرر بلاغا بسبب مهرجان فريق "الدخلاوية"

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:58 م
دكتور بجامعة الزقازيق يحرر بلاغا بسبب مهرجان فريق "الدخلاوية" جامعه الزقازيق
الشرقية – فتحية الديب

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حرر الدكتور ياسر محمد أبو الفتوح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، بلاغًا بشأن الإعلان المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مهرجان غنائي لفريق "الدخلاوية" بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "ياسر محمد أبو الفتوح" 55 سنة، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة وحدة الكفاءة البدنية بالكلية، يتضرر فيه من نشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب صدوره زورًا للوحدة، بشأن إقامة مهرجان غنائي لفريق "الدخلاوية" بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة.

وأشار البلاغ، إلى أن الإعلان حدد سعر 120 جنيها لبيع التذكرة وذلك بجوار بوابة حديقة "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3782 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "ش.م.ت" 22 سنة، طالبة بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، مُقيمة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية؛ لبيعها تذاكر الحفل، وبمواجهتها أقرت بحصولها على التذاكر من "محمد.ع.أ" صاحب شركة دعاية وإعلان، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


الشرقية

كلية التربية الرياضية

جامعة الزقازيق

الدخلاوية

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