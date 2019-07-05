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دار مزادات فى أمريكا يعرض مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار عام

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:57 م
دار مزادات فى أمريكا يعرض مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار عام
كتب أحمد علوى

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قال موقع "فوكس نيوز" الأمريكى إن هناك مزادا علنيا سيقام فى وقت لاحق من شهر يوليو الحالى فى ولاية دالاس الأمريكية، لبيع مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار سنة.

ووفقاً للموقع الأمريكى ذاته فمن المتوقع أن يتم بيع المسدسين بنحو 1.5 مليون دولار.

المسدسان
المسدسان

 

وصنع المسدسان من أجزاء من نيزك "مونيون ألوستا"، الذى اكتشف فى السويد عام 1906، وتم تصميمهما على غرار مسدس كولت الكلاسيكى الشهير الذى صنع فى العام 1911، والذى كان المفضل لدى الجيش الأمريكى فى تلك الفترة وحتى عام 1968.

وأوضح الموقع أنه من المنتظر أن تقوم دار "هيريتيج" للمزادات فى دالاس بعرض المسدسين وهما من عيار 0.45، للبيع إما بشكل فردى أو معا، فى العشرين من يوليو الحالى.

مسدس من النيزك
مسدس من النيزك

 

وأوضح مدير دائرة العلوم والطبيعة فى هيريتيج للمزادات كريج كيسيك أن غالبية الأجزاء المعدنية فى المسدسين مصنوعة من النيزك، مشيرا إلى أن تقديرات ما قبل البيع تقدر سعرهما بما بين مليون و1.5 مليون دولار، أما بشكل فردى فقد يصل سعر الواحد منهما إلى نحو نصف مليون دولار.

وكانت صناعة المسدسين من النيزك تجربة جديدة بالنسبة إلى صانع المسدسات فى شركة "بيزنيس إند كاستمز" لو بيوندو، الذى طلب منه صناعة أسلحة غير عادية، مشيرة إلى أنه تم تزويده بالمادة الخام.

وأكد بيوندو أن صناعة المسدس بهذه المادة تطلب منه أن يكون حريصا للغاية أثناء عملية تقطيع النيزك، موضحا أن النيزك كان يحتوى على شوائب شبيهة بالألماس، وبالتالى فإن عملية تقطيع النيزك كانت صعبة للغاية.


مسدس

مسدس مصنوع من النيزك

امريكا

مزاد فى امريكا

اخبار العالم

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