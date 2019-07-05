حملة لضبط الاسعار فى أسواق الإسكندرية لمنع الزيادة العشوائية (صور)

الاسكندرية - جاكلين منير

قاد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملة تموينية فى أنحاء الإسكندرية، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة تطبيق قرار 330 لسنة 2017، لضمان عدم استغلال بعض ضعاف النفوس، لتطبيق الدولة حزمة إصلاحات اقتصادية، والرفع العشوائى للأسعار.

وشملت الحملات الأسواق والهايبرات وجميع منافذ البيع المعاملة مع المواطنين ، إضافة لمتابعة محطات تموين السيارات و التأكد من توافر المواد البترولية، وعدم وجود تكدسات، بناء على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، و الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، لمتابعة الأسواق وأحكام الرقابة لضبط حركة الأسعار، وحماية للمستهلك من اى استغلال

كما تقوم المديرية وقيادات المديرية عن طريق غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بمتابعة أى أزمات لادارتها و التعامل معها، وشملت الحملة،إدارة الرقابة التموينية للمديرية ومباحث التموين و فرق العمل التابعة للمديرية،والإدارات التموينية الفرعية.