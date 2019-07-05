سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 08:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات دورية لمتابعة أسعار المواد البترولية وعدم استغلال المواطنين بالإسكندرية

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:17 ص
حملات دورية لمتابعة أسعار المواد البترولية وعدم استغلال المواطنين بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شكلت مديرية التموين بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية، لمتابعة وضبط الأسواق لبيع المواد البترولية وشن حملات دورية للتأكد من عدم وجود تلاعب أو مخالفات أو استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين.
 
وقاد وكيل الوزارة حملات على مستوى الإدارات التموينية الفرعية غرب والعجمى والعامرية وبرج العرب ووسط وشرق والجمرك والمنتزة بجميع أنحاء الإسكندرية لمتابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة سولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، والتأكد من حركة البيع وعدم وجود تكدسات وعدم وجود امتناع عن البيع ومراجعة سجل 118 وسجل 21 ومطابقتهما، وأخذ قراءات عدادات تموين المحطات للتأكد من عدم وجود تلاعب أو مخالفات او استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين، وعمل جرد فى بعض المحطات التى بها ماكينات تموين متوقفة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة التموين وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لمتابعة محطات تموين السيارات لحماية المستهلك.
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

محطات البنزين

تموين الاسكندرية

السولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل تموين الأقصر يقود جولة ليلية على محطات الوقود للتأكد من عدم التلاعب

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:25 ص

مكاسب ترشيد الدعم وتحريك أسعار الوقود.. نواب لجنة طاقة بالبرلمان: المساهمة فى تحسين خدمات التعليم والصحة.. تحقق المساواة بين المواطنين.. القضاء على السوق السوداء.. ويؤكدون: مصر ضمن أقل الدول فى الأسعار

الخميس، 04 يوليه 2019 07:00 م

حقائق لا تعرفها عن دعم الوقود.. الدولة تدعم السولار بـ40 مليار جنيه سنويا و"بنزين 92" بـ9 مليارات.. و"بنزين 80" سعره الأرخص فى مصر بين الدول العربية.. وإجمالى الدعم فى الموازنة الجديدة 328 مليار جنيه (فيديو)

الخميس، 04 يوليه 2019 05:06 م

محافظ الجيزة يوجه بشن حملات يومية على محطات الوقود لمنع تخزين المحروقات

الخميس، 04 يوليه 2019 02:56 م

شعبة السيارات: رفع الدعم عن الوقود يزيد من فرص السيارات الكهربائية

الخميس، 04 يوليه 2019 07:00 ص

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: دعم الوقود يذهب للأغنياء ويزيد عجز الموازنة

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

فرنسا تعيد 500 قطعة أثرية مسروقة إلى باكستان عمرها 4 آلاف عام

فرنسا تعيد 500 قطعة أثرية مسروقة إلى باكستان عمرها 4 آلاف عام

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة