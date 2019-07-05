حملات دورية لمتابعة أسعار المواد البترولية وعدم استغلال المواطنين بالإسكندرية

وقاد وكيل الوزارة حملات على مستوى الإدارات التموينية الفرعية غرب والعجمى والعامرية وبرج العرب ووسط وشرق والجمرك والمنتزة بجميع أنحاء الإسكندرية لمتابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة سولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، والتأكد من حركة البيع وعدم وجود تكدسات وعدم وجود امتناع عن البيع ومراجعة سجل 118 وسجل 21 ومطابقتهما، وأخذ قراءات عدادات تموين المحطات للتأكد من عدم وجود تلاعب أو مخالفات او استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين، وعمل جرد فى بعض المحطات التى بها ماكينات تموين متوقفة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة التموين وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لمتابعة محطات تموين السيارات لحماية المستهلك.