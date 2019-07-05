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حفتر: هدفنا طرد المليشيات من طرابلس وندعو لمنع موارد النفط عن الإرهابيين

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:45 ص
حفتر: هدفنا طرد المليشيات من طرابلس وندعو لمنع موارد النفط عن الإرهابيين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى
كتب أحمد جمعة

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أكد المشير خليفة حفتر القائد العام  للجيش الليبي اليوم الجمعة أن تركيزه ينصب في إتجاه السيطرة على العاصمة طرابلس وطرد المليشيات منها وبأنه لا يهتم إطلاقاً بتصدير الجيش للنفط بمفرده.

 

وقال حفتر لوكالة بلومبرج الأمريكية إن المؤسسة الوطنية للنفط  التي تتخذ من طرابلس مقراً لها هي التي تبيع النفط الليبي الخام وهي من يمتلك حالياً الإمتياز الحصري في تصديره.

 

ونفى حفتر الاتهامات الأخيرة بأن  الجيش استولى على مطارات مؤسسة النفط لكنه أكد على الاحتفاظ بحق استخدامها إذا لزم الأمر متعهداً بمواصلة حماية كافة المنشآت النفطية ، وذلك في إجابة على سؤال يبدوا بأنه كان متعلق بالإتهامات الأخيرة الصادرة عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله.

 

وفي المقابل حث حفتر في رسالته على عدم إستخدام موارد النفط وعائداته لدعم الإرهابيين والميليشيات المسلحة مع ضرورة تجنب التدخل في الجيش أو في عمله أو العمل ضده.

 

وقال حفتر في رد كتابي على أسئلة وجهتها له بلومبرج نيوز: "الجيش ليس تاجرًا ، إن الجيش لا يبيع النفط بشكل قانوني أو غير قانوني".

 

وأضافت الوكالة : " بدأ حفتر هجومًا في طرابلس شهر أبريل و يقول رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن القتال المستمر قد يؤدي إلى القضاء على إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد " .

 

من جهتها قالت الوكالة أن ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين وميليشيات تتنافس للسيطرة على دولة تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في إفريقيا.

 

وتنتج ليبيا حوالي 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا ، وفقًا لما قاله رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وهو أعلى مستوى إنتاج منذ ست سنوات ، وفي هذا الصدد ألمحت الوكالة لتناقضات مواقف صنع الله عندما قالت أن هذا الإرتفاع تحقق على الرغم من تحذيرات صنع الله المتكررة من احتمال انهيار الإنتاج بسبب الصراع الحالي .

 

وقال حفتر في ختام رسالته : "إن أكبر مخاوف بعض الدول ، وخاصة تلك المعنية بالاقتصاد العالمي ، هو تأثير عملياتنا العسكرية على صناعة النفط ولكن لقد أثبت الواقع أن هذه المخاوف لا مبرر لها."

 


الجيش الليبي

حفتر

طرابلس

اخبار طرابلس

النفط الليبى

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