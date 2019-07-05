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حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار فى الهيروين بالسلام

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:31 م
حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار فى الهيروين بالسلام مخدر الهيروين _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر نيابة شرق القاهرة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى السلام.

 

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "كريم.ع"، 26 سنة عاطل، مقيم فى منطقة السلام، وبحوزته 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة، واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

حبس مسجل خطر

قسم السلام

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