حبس عاطل 4 أيام بتهمة الشروع فى قتل وسرقة طالب بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة، شرق القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع فى قتل طالب، وسرقة هاتف محمول، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية، إخطاراً من إحدى المستشفيات باستقبالها، طالب، مصاب بجرح طعنى بالبطن والصدر، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص" أدلى بأوصافه التقريبية "، بتهديده بنصل معدنى " كتر"، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، والتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها،وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، "سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه".

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، والآداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.