حبس طالبة جامعية لتوزيعها تذاكر مهرجان غنائى داخل جامعة الزقازيق

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لتوزيعها تذاكر،خاصة بمهرجان غنائي بالصالة المغطاة بإستاد جامعة الزقازيق، دون علم الجامعة، وقررت النيابة ضبط وإحضار صاحب شركة الدعاية والإعلان.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ياسر محمد أبو الفتوح" 55 سنة، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة وحدة الكفاءة البدنية بالكلية، يتضرر فيه من نشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب صدوره زورًا للوحدة، بشأن إقامة مهرجان غنائي لفريق "الدخلاوية" بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة.

وأشار البلاغ، إلى أن الإعلان حدد سعر 120جنيه لبيع التذكرة، بجوار بوابة حديقة "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق، وتحررعن ذلك المحضر رقم 3782 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "ش.م.ت" 22 سنة، طالبة بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، مُقيمة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية؛ لبيعها تذاكر الحفل، وبمواجهتها أقرت بحصولها على التذاكر من "محمد.ع.أ" صاحب شركة دعاية وإعلان، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.