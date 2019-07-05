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حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة جامعية أثناء سيرها فى الشارع بالشرقية

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:53 م
حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة جامعية أثناء سيرها فى الشارع بالشرقية حبس -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس  شاب على خلفية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وذلك حال سيرها في الطريق العام بدائرة القسم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ه.هـ.ر" 21 سنة، طالبة جامعية، مُقيمة بمدينة الزقازيق، تتهم فيه "أ.ع.ع" 30 سنة، مُقيم بمدينة القنايات، بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وذلك حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
 
تم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر الواقعة وأفاد بأنه لا يعرف الفتاة، فيما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8306 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.
 

الشرقية

قسم ثاني الزقازيق

تحرش

طالبة جامعية

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