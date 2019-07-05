حالة الطقس اليوم الجمعة 5/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح، أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيره للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تكون درجات الحرارة حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل.

ويكون الطقس ما بين صيفي اعتيادي إلى حار نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلاً بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة ، ودرجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفاً في ساعات الليل في المناطق الجبلية وصيفياً معتدلاً في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.