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جولات تفقدية لمتابعة توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:30 م
جولات تفقدية لمتابعة توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها محطة بنزين
كتبت مروة الغول

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أجرى مسئولو وزارة البترول، جولة تفقدية بعدد من المنشآت البترولية المسئولة عن شحن وتوزيع وتداول المنتجات البترولية وتعبئة أسطوانات البوتاجاز، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لحركة شحن وتوريد الوقود للمستهلكين بالسوق المحلى.
 
وشملت الجولة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، تفقد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وكذلك مستودع الهايكستب لشحن وتوزيع المنتجات البترولية التابع لشركة التعاون للبترول .
 
وحرص مسئولو الوزارة، خلال الجولة على متابعة سير العمل والاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها ونقلها إلى السوق المحلى لتوفيره للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، والوقوف على ظروف التشغيل على الطبيعة ومعدلات التوريد للوقود بأنواعه إلى مناطق الاستهلاك.
 

البترول

اسعار البنزين

النزين

البوتاجاز

اسعار البترول

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