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جامعة أسوان تبدأ فى اختبارات القدرات للطلاب الجدد اعتبارا من غد

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:31 م
جامعة أسوان تبدأ فى اختبارات القدرات للطلاب الجدد اعتبارا من غد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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تبدأ جامعة أسوان فى إجراء اختبارات القدرات للطلاب الجدد فى كليتى التربية الرياضية والتربية النوعية اعتبارا من غد السبت، وحتى يوم 20 يوليو الحالى.

 

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن اختبارات القدرات تبرز المواهب الرياضية والفنية التى يتميز بها الطلاب وتعكس مدى قدراتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، عند التحاقهم بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية .

 

وأوضح الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، عميد كلية التربية الرياضية القائم بأعمال نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اختبارات القدرات بالكلية تبدأ غدا بفتح باب التسجيل إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى وتستمر الاختبارات لمدة 3 أيام لكل طالب، وتتضمن اختبارات بدنية ومهارية فى نوع النشاط الرياضى الذى يجيده الطالب علاوة على اختبار تحريرى فى المعلومات العامة عن الرياضة.

 

وأضاف الدكتور راضى عبد المجيد عميد كلية التربية النوعية أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بقسمى التربية الفنية والموسيقية تتطلب الحضور ببطاقة الرقم القومى، وإيصال الدفع الإلكترونى على موقع التنسيق، علاوة على إحضار الأدوات المطلوبة لأداء اختبار التربية الفنية من الأقلام والألوان الخشبية والهندسية.

 

وأوضح أن اختبار التربية الفنية يتضمن ثلاثة اختبارات فى التصميم والرسم والذكاء والمعلومات العامة، بينما يتضمن اختبار قسم التربية الموسيقية يتضمن اختبار فى الاستماع والذكاء والمعلومات.

 


جامعة اسوان

قدرات

تربية

امتحانات

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