تونس تؤدى مرانا "مغلقا" استعدادًا لمواجهة الاثنين مع غانا بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

يواصل منتخبا تونس وغانا، استعداداتهما للمواجهة المرتقبة بينهما، فى التاسعة مساء الإثنين المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتقرر أن يخوض منتخب تونس مران "مغلق" فى الخامسة ونصف مساء اليوم بمقر إقامة بعثة المنتخب بفندق ميركيور، المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بينما يخوض منتخب غانا مران "مفتوح" في الخامسة مساء اليوم الجمعة بملعب نادي القناة الفرعي.

ويواجه منتخب تونس نظيرة غانا فى التاسعة مساء الإثنين المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الذي سيسبق لقاء منتخبي غانا وتونس، ظهر بعد غد الأحد، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الإسماعيلية على أن يبدأ المنتخب التونسي فى تمام الثانية عشر والربع ظهرًا بحضور المدير الفنى آلان جيريس، ويوسف المساكنى قائد الفريق ثم يعقبه مؤتمر فريق غانا فى الواحدة بحضور جيمس كويسي ابياه المدير الفني وأندريه أيو قائد فريق غانا.

ونجح المنتخب التونسى، فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، بعد أن حصد ثلاثة نقاط من ثلاث تعادلات أمام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وصعد نسور قرطاج لمنافسات دور الـ 16 للبطولة، بعد أن أحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط.

بينما تصدر منتخب غانا، المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط، بعد أن تعادل غانا فى أولى مبارياته أمام منتخب بنين بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع المنتخب الكاميروني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، واستطاع أن ينتصر فى لقائه الأخير أمام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.