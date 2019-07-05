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توافد الفلسطينيين المشاركين فى الجمعة 65 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:06 م
توافد الفلسطينيين المشاركين فى الجمعة 65 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة مظاهرات على حدود غزة _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

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بدأ الآلاف من الفلسطينيين فى قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع؛ للمشاركة فى جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطينى للمشاركة الواسعة فى فعاليات الجمعة الـ 65 والتى ستحمل عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة"،.

وجددت الهيئة تأكيد فصائل المقاومة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبى وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا فى سياق فضح جرائم الاحتلال والدفاع المستميت عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب وكسر الحصار المفروض عليه.

بدوره دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والقيادى فى حركة الجهاد محمد الحرازين، لأوسع مشاركة جماهيرية، فى فعاليات جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة .

وأضاف "بلا شك أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز حضور القضية الفلسطينية، لذا يجب أن نعمل جميعا على تحقيقها؛ باعتبارها أولوية".

ودعا إلى موقف عربى وإسلامى وفلسطينى موحد لكبح وصد المؤامرات، التى تستهدف القضية الفلسطينية والمقدسات العربية والإسلامية.

وأدى قمع قوات الاحتلال للمشاركين فى مسيرة العودة الى استشهاد 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر 17500 جريح، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

 


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أخبار فلسطين

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