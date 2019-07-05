تنفيذ 56349 حكمًا قضائيًا بينها 178 جناية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وذلك من خلال مواصلة العمل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة بشكل يومى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة عن تنفيذ 56349 حكم قضائى متنوع، من بينهم 178 حكم جناية، و17870حكم حبس جزئى، 3087حكم حبس مستأنف28437 حكم غرامة، 6777 حكم مخالفة.