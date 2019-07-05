تنفيذ 2002 حكم قضائى وضبط 400 مخالفة مرافق فى الغربية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها لضبط الجرائم المختلفة، ونجحت خلال 24 ساعة، فى ضبط عدد من القضايا بنطاق محافظة الغربية.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط قطعة سلاح نارى و 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة و 5 قطعة سلاح أبيض و 42 قضية تموينية، و 400 مخالفة مرافق، و591 مخالفة مرورية، وتنفيذ 2002 حكم قضائى متنوع، بنطاق محافظة الغربية.

تأتى تلك الحملات فى إطار جهود الأجهزة الأمنية؛ لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.