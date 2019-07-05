تفاصيل القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى كمين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيزاته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.