تعميم مبادرة "تنجيل" الملاعب لتشمل مدارس الوادى الجديد (صور)

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن استكمال تعميم مبادرة تنجيل ملاعب الخارجة وتحويلها إلي اللون الأخضر، حيث تقوم معدات مجلس المدينة بتنفيذ أعمال التمهيد والتسوية وتجهيز التربة الرملية بالملاعب.

وأجرى صلاح ميرغنى مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة عدة جولات، لمتابعة سير العمل حيث تفقد مدرسة الزراعة لمتابعة اعمال التسوية لملعب المدرسة بالجرار من موقع العمل وإبداء ملاحظاته وتوجيهاته أثناء العمل والمدرسة الرسمية للغات لمتابعة أعمال التسوية للملعب باللودر.

وأكد ميرغنى أنه توجه إلى مدرسة العبور، لمتابعة آخرماتم إنجازه، وتأكد من تغطية الملعب بالرمال والتسوية بواسطة الجرار، كما تم استلام النجيل الذي سيتم زراعته في الملاعب وجري توزيعه علي المدارس، وفقا للاحتياجات لكل مدرسة.