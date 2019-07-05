سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 01:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على موعد وشروط اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:05 م
تعرف على موعد وشروط اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية الطلاب لأداء اختبارات القدرات لقسمى "تربية فنية – تربية موسيقية" غدا السبت 6 يوليو وحتى السبت 20 يوليو يومياً من الساعة الثامنة صباحاً على أن يتبع الطلاب الراغبين فى التقديم الخطوات التالية :
 
1- التسجيل على موقع التنسيق الالكترونى التالى بشبكة الانترنت مع طباعة إيصال التسجيل بعد الانتهاء من عملية التسجيل ،مع ملاحظة إمكانية التسجيل لأكثر من نوع من الاختبارات "فنية أو موسيقية".
 
2-  يتوجة الطالب الى مقر كلية التربية النوعية الكائن بــ 14 شارع أمين شهيب متفرع من شارع أبى قير - مصطفى كامل - الإسكندرية – لإستكمال باقى الإجراءات و تحديد موعد الاختبار الخاص به.
 
3- على كل طالب إحضار إستمارة التسجيل مطبوعة من موقع التنسيق الالكترونى للاختبار المطلوب "تربية فنية أو تربية موسيقية أو كلاهما".
 
4-  2 صورة من رقم جلوس الثانوية العامة + الأصل للإطلاع.
 
5-  2صورة شخصية للطالب لكل اختبار على حدى.
 
6-  إيصال سداد رسوم الإمتحان بالكلية.
      
7- على الطلاب المتقدمين لإختبارات قدرات التربية الفنية إحضار الأدوات الآتية لأداء الاختبار فى اليوم المحدد له  أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة و ممحاه، أقلام فلوماستر ألوان خشبية، أدوات هندسية مسطرة ، مثلث / برجل.
 
 
 
 
 

الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

اختبارات القدرات

التربية النوعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة