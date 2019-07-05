تعرف على موعد وشروط اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تستقبل كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية الطلاب لأداء اختبارات القدرات لقسمى "تربية فنية – تربية موسيقية" غدا السبت 6 يوليو وحتى السبت 20 يوليو يومياً من الساعة الثامنة صباحاً على أن يتبع الطلاب الراغبين فى التقديم الخطوات التالية :

1- التسجيل على موقع التنسيق الالكترونى التالى بشبكة الانترنت مع طباعة إيصال التسجيل بعد الانتهاء من عملية التسجيل ،مع ملاحظة إمكانية التسجيل لأكثر من نوع من الاختبارات "فنية أو موسيقية".

2- يتوجة الطالب الى مقر كلية التربية النوعية الكائن بــ 14 شارع أمين شهيب متفرع من شارع أبى قير - مصطفى كامل - الإسكندرية – لإستكمال باقى الإجراءات و تحديد موعد الاختبار الخاص به.

3- على كل طالب إحضار إستمارة التسجيل مطبوعة من موقع التنسيق الالكترونى للاختبار المطلوب "تربية فنية أو تربية موسيقية أو كلاهما".

4- 2 صورة من رقم جلوس الثانوية العامة + الأصل للإطلاع.

5- 2صورة شخصية للطالب لكل اختبار على حدى.

6- إيصال سداد رسوم الإمتحان بالكلية.

7- على الطلاب المتقدمين لإختبارات قدرات التربية الفنية إحضار الأدوات الآتية لأداء الاختبار فى اليوم المحدد له أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة و ممحاه، أقلام فلوماستر ألوان خشبية، أدوات هندسية مسطرة ، مثلث / برجل.