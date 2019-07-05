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تعرف على شواطئ أبو منقار فى الغردقة بعد زيارة راموس لها × 10 معلومات

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:39 م
تعرف على شواطئ أبو منقار فى الغردقة بعد زيارة راموس لها × 10 معلومات سيرجو راموس قائد نادى ريال مدريد الإسبانى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نشر سيرجو راموس، قائد نادى ريال مدريد الإسبانى، عبر صفحته الشخصية على "انستجرام"، صورا شخصية له ولزوجته وأولاده، وعائلته، بأحد شواطئ جزيرة أبو منقار بالغردقة، تعرف على تلك الشواطئ فى المعلومات الآتية .

1- سميت أبو منقار نسبة لكثرة تواجد أعشاش الطيور عليها "طائر البلشون الأبيض".

2- تعتبر من 5 جزر تسمى جزر مدينة الغردقة "الجفتون الكبير والصغير ومجاويش الكبرى والصغرى وأبو منقار".

3 - أقرب جزيرة لساحل مدينة الغردقة بمسافة نصف ميل من شاطئ الغردقة.

4- كانت جولوجيا جزءا من مدينة الغردقة.

5- تنبت فيها بكثافة اشجار المانجروف.

6- تعد أبو منقار من أهم مناطق تعشيش الطيور .

7- سجلت المحميات البحر الأحمر فيها تواجد الدلافين والساحلية.

8- بها شعاب مرجانية وحشائش بحرية.

9- تضم  شواطئ رملية من أفضل شواطئ البحر الأحمر.

10- تعتبر جزيرة سطحية وليست بها صخور، وتتبع لمحمية جزر البحر الأحمر.

 

 

راموس في الغردقة
راموس في الغردقة 

راموس في الغردقة (3)

راموس في الغردقة 

راموس في الغردقة (4)

راموس في الغردقة 

 

سيرجيو راموس

سيرجيو راموس

 

راموس في الغردقة

راموس في الغردقة 

 

راموس في الغردقة (1)

راموس في الغردقة 

 


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راموس

ريال مدريد

الغردقة

ابو منقار

شواطئ ابو منقار

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