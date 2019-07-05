تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بكافة خطوط السير بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

ننشر كافة تفاصيل تعريفة خطوط السير بشمال سيناء بين المحافظة والمحافظات وبين المدن والقرى والتى اعلنتها محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى لها بنسبة تتراوح بين 10% إلي 15 % من تعريفة الركوب الحالية.. مشيرا الى أنه تم تعديل التعريفة الجديدة بالنسبة للخطوط الخارجية لتصبح :

- العريش / القاهرة : 65 جنيها بدلا من 57 جنيها .

- العريش / الاسماعيلية : 40 جنيها بدلا من 34 جنيها .

- العريش / القنطرة : 31 جنيها بدلا من 25.5 جنيها .

- العريش / بئر العبد : 15 جنيها بدلا من 13 جنيها .

- بئر العبد / القنطرة : 15 جنيها بدلا من 13 جنيها .

- العريش / رفح : 14 جنيها بدلا من 12 جنيها.

- العريش / الشيخ زويد : 11جنيها بدلا من 9.5 جنيها.

- العريش / الحسنة : 15 جنيها بدلا من 13 جنيها .

- العريش / نخل : 28 جنيها بدلا من 24 جنيها .

- الشيخ زويد / رفح : 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات .

- منفذ رفح / المرج : 90 جنيها بدلا من 80 جنيها .

وبالنسبة للخطوط الداخلية داخل مدينة العريش أصبحت :

- ميدان البلدية / البحر ( حتى أوبروى ) : 2.5 جنيه بدلا من 2جنيه.

- ميدان البلدية / البحر / المساعيد : 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

- ميدان البلدية / البحر / المساعيد حتى جامعة سيناء : 4جنيهات بدلا من 3.5 جنيها .

- ميدان البلدية / شارع أسيوط / المساعيد : 3.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

- ميدان البلدية / شارع أسيوط / الزهور : 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه .

- ميدان البلدية / أبو صقل: 2.5 بدلا من 2 جنيه .

ميدان البلدية / أبو صقل / الريسة ( حتى مدخل شاليهات السعد ) : 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.

- ميدان البلدية / ضاحية السلام : 2.5 بدلا من 2جنيه .

- ميدان البلدية / ضاحية السلام / الريسة ( حتى مدخل شاليهات السعد ) : 3 جنيهات بدلا من 2.50 جنيها .

- ميدان البلدية / حى العبور : 2.5 جنيها بدلا من 2 جنيه .

- ميدان البلدية / المزرعة / المطار : 3.5 جنيهات بدلا 3 جنيهات .

- ميدان البلدية / الصفا : 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه .

- ميدان البلدية / السمران : 2.5 بدلا من 2 جنيه .

وبالنسبة للتاكسى المخصوص داخل مدينة العريش .. أصبحت التعريفة :

- ميدان البلدية / الريسة : 10 جنيهات بدلا من 8.5 جنيهات .

- ميدان البلدية / المزرعة : 13جنيها بدلا من 11 جنيه .

- ميدان البلدية / المساعيد : 14 جنيها بدلا من 12 جنيه .

- ميدان البلدية / جامعة سيناء : 16 جنيها بدلا من 14 جنيها .

- داخل المدينة ( ميدان البلدية / أبو صقل / ضاحية السلام / السمران / الصفا / كنتاكى ) : 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات .

وبالنسبة للخطوط الداخلية في بئر العبد ( السرفيس ) أصبحت التعريفة :

- بئر العبد / الدراويش / النجاح / الخربة : 3.25 جنيها بدلا من 2.75جنيها .

- بئر العبد / قرية النصر / الفايضة / السلام : 3.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات .

- بئر العبد / الفتح / أم عقبة / رابعة : 3.75 جنيها بدلا من 3.25جنيها .

- رابعة / الكرامة / 6 أكتوبر / رمانة / الشهداء : 3.75 جنيهات بدلا من 3.25 جنيه..

- رابعة /الشهداء/ الأحرار / بالوظة : 3.25 جنيه بدلا من 3.25 جنيها .

- رابعة / القنطرة : 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيهات .

- بئر العبد / سلمانة / السادات : 3 جنيها بدلا من 2.5 جنيها.

- بئر العبد / التلول : 4 جنيهات بدلا من 3.25 جنيها .

- بئر العبد / الروضة : 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات .