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تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بكافة خطوط السير بشمال سيناء

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:20 م
تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بكافة خطوط السير بشمال سيناء مواقف الميكروباص -ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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ننشر كافة تفاصيل تعريفة خطوط السير بشمال سيناء بين المحافظة والمحافظات وبين المدن والقرى والتى اعلنتها محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى لها بنسبة تتراوح بين 10% إلي 15 % من تعريفة الركوب الحالية.. مشيرا الى أنه تم تعديل التعريفة الجديدة بالنسبة للخطوط الخارجية لتصبح :
 
-        العريش / القاهرة : 65 جنيها بدلا من 57  جنيها .
 
-        العريش / الاسماعيلية : 40 جنيها بدلا من 34 جنيها .
 
-        العريش / القنطرة : 31  جنيها بدلا من 25.5  جنيها .
 
-        العريش / بئر العبد : 15 جنيها بدلا من 13 جنيها .
 
-        بئر العبد / القنطرة : 15 جنيها بدلا من 13 جنيها .
 
-        العريش / رفح : 14 جنيها بدلا من 12 جنيها.
 
-        العريش / الشيخ زويد : 11جنيها بدلا من 9.5 جنيها.
 
-        العريش / الحسنة : 15 جنيها بدلا من 13 جنيها .
 
-        العريش / نخل : 28 جنيها بدلا من 24 جنيها .
 
-        الشيخ زويد / رفح : 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات .
 
-        منفذ رفح / المرج : 90 جنيها بدلا من 80 جنيها .
 
 
وبالنسبة للخطوط الداخلية داخل مدينة العريش أصبحت :
 
-        ميدان البلدية / البحر ( حتى أوبروى ) : 2.5 جنيه بدلا من 2جنيه.
 
-        ميدان البلدية / البحر / المساعيد : 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.
 
-        ميدان البلدية / البحر / المساعيد حتى جامعة سيناء : 4جنيهات بدلا من 3.5 جنيها .
 
-        ميدان البلدية / شارع أسيوط / المساعيد : 3.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.
 
-        ميدان البلدية / شارع أسيوط / الزهور : 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه .
 
-      ميدان البلدية / أبو صقل: 2.5  بدلا من  2 جنيه .
 
  ميدان البلدية / أبو صقل / الريسة ( حتى مدخل شاليهات السعد ) : 3 جنيهات  بدلا من 2.5 جنيه.
 
-        ميدان البلدية / ضاحية السلام : 2.5 بدلا من 2جنيه .
 
-        ميدان البلدية / ضاحية السلام / الريسة ( حتى مدخل شاليهات السعد ) : 3 جنيهات بدلا من 2.50 جنيها .
 
-        ميدان البلدية / حى العبور : 2.5 جنيها بدلا من 2 جنيه .
 
-        ميدان البلدية / المزرعة / المطار : 3.5 جنيهات بدلا 3 جنيهات .
 
-        ميدان البلدية / الصفا : 2.5 جنيه بدلا من 2  جنيه .
 
-        ميدان البلدية / السمران : 2.5 بدلا من 2 جنيه .
 
وبالنسبة للتاكسى المخصوص داخل مدينة العريش .. أصبحت التعريفة :
 
-        ميدان البلدية / الريسة : 10 جنيهات بدلا من 8.5  جنيهات .
 
-        ميدان البلدية / المزرعة : 13جنيها بدلا من 11 جنيه .
 
-        ميدان البلدية / المساعيد : 14 جنيها بدلا من 12 جنيه .
 
-        ميدان البلدية / جامعة سيناء : 16 جنيها بدلا من 14 جنيها .
 
-        داخل المدينة ( ميدان البلدية / أبو صقل / ضاحية السلام / السمران / الصفا / كنتاكى ) : 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات .
 
وبالنسبة للخطوط الداخلية في بئر العبد ( السرفيس ) أصبحت التعريفة :
 
-        بئر العبد / الدراويش / النجاح / الخربة : 3.25 جنيها بدلا من 2.75جنيها .
 
-        بئر العبد / قرية النصر / الفايضة /  السلام : 3.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات .
 
-        بئر العبد / الفتح / أم عقبة / رابعة : 3.75 جنيها بدلا من  3.25جنيها .
 
-        رابعة / الكرامة / 6 أكتوبر / رمانة / الشهداء : 3.75 جنيهات بدلا من 3.25 جنيه..
 
-        رابعة /الشهداء/ الأحرار / بالوظة : 3.25 جنيه بدلا من 3.25 جنيها .
 
-        رابعة / القنطرة : 10 جنيهات بدلا من 8.75  جنيهات .
 
-        بئر العبد / سلمانة / السادات : 3 جنيها بدلا من 2.5 جنيها.
 
-        بئر العبد / التلول : 4 جنيهات بدلا من 3.25  جنيها .
 
-        بئر العبد / الروضة : 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات .
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شمال سيناء

العريش

تعريفة مواصلات شمال سيناء

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