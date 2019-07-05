تعرف على الراتب الشهرى لرئيس المجلس الأوروبى الجديد

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام البلجيكية، ان رئيس الوزراء البلجيكى السابق شارل ميشيل، الذى تم تعيينه، مؤخراً، كرئيس للمجلس الأوروبى ،من قبل زملائه ، قادة الاتحاد الأوروبى، سيتقاضى راتب شهرى اعلى مما كان يتقاضيه عند ترأسه قيادة الحكومة.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكى، فمن المتوقع ان يصل مرتبه الشهرى إلى 32700 يورو، وهو ما رجحته القناة المحلية هو على غرار راتب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر، فقد حصل كل من جان كلود يونكر ودونالد توسك على راتب إجمالى يقدر بــ 32700 يورو شهريًا.

تجدر الإشارة إلى أن شارل ميشيل، كان أول متحدث ناطق بالفرنسية من الحزب الليبرالى يصبح رئيس وزراء فى بلجيكا منذ "بول إميل جانسون" فى عام 1937.