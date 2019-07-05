تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات داخل بنى سويف وخارجها

بنى سويف أيمن لطفى

إعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة ومراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة.

وأشار بيان لمحافظ بنى سويف اليوم الجمعة، إلى تحديد التعريفة الجديدة وشملت أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 175 قرشاً و2.25 جنيه لشرق النيل ، و3.5 جنيه إبنى بيتك، و8 جنيهات للتاكسى داخل المدينة، و16 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل.

وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها بـ 5 جنيه لخط بني سويف الواسطى، 2.25 جنيه لخط بني سويف ناصر، و 6 جنيه لخط بني سويف الفشن ، و3.5جنيهات لخط بني سويف إهناسيا ، و6 جنيهات خط بني سويف سمسطا ، و3.5 جنيهات لخط بنى سويف ببا.

وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى تم إقرارها على النحو التالى، 30 جنيها للمنيب، و27 جنيها لحلوان، و32 جنيها للمرج، و 28 جنيها لأكتوبر، و32 جنيها للسلام ، و32 جنيها عبود، و27 جنيها للمنيا، 8 جنيه للفيوم.

وخصصت محافظة بنى سويف خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات في تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن 114 بديوان عام المحافظة، والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة فى هذا الشأن والخط الثاني 136 بالإدارة العامة للمرور، ويتم التعامل مع الشكوى فى الحال، وذلك بهدف منع التلاعب واستغلال المواطنين، خاصة أن التعريفة الجديدة التى تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب.