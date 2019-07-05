تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية ببورسعيد

السويس – السيد فلاح

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخري، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده بحضور مديري لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق النقل الداخلي.

وشدد محافظ بورسعيد، علي إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الإشراف علي المواقف بتفعيل القرار ومتابعة تنفيذه وعمل حملات مكثفة علي السيارات للالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات علي السيارات الغير ملتزمة بالتعريفة الجديدة.

وجاءت تعريفة للتاكسى الداخلى فى ذات الحى 8 جنيهات ومن حى إلى حى آخر 9 جنيهات، ومن حى إلى حى ثالث 11 جنيها، والسرفيس داخل المحافظة 2.25، ومشروع النقل الداخلى لمحافظة بورسعيد 1.50.

كما تم تحديد أسعار تعريفة الركوب بين المحافظات كالتالى: "بورسعيد- المرج"، 55 جنيها، و"بورسعيد- الإسماعيلية"، 22 جنيها، و"بورسعيد- السويس"، 44 جنيها، و"بورسعيد- الزقازيق"، 44 جنيها، و"بورسعيد- فاقوس"، 37 جنيها، و"بورسعيد- القنطرة غرب"، 18 جنيها، و"بورسعيد- المنزلة"، 20 جنيها، و"بورسعيد- دمياط"، 15 جنيها، و"بورسعيد- المنصورة"، 31 جنيها، و"بورسعيد- المحلة الكبرى"، 40 جنيها، و"بورسعيد- طنطا"، 45 جنيها، و"بورسعيد- الإسكندرية"، 60 جنيها.