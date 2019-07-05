تعرف على الأوراق المطلوبة لدخول الأراضى الزراعية فى القاهرة للحيز العمرانى

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قراراَ بشأن دراسة استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى، بجميع أحياء القاهرة ،وخاصة أحياء "المعادى ودارالسلام و حلوان"، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن، التقدم بطلباتهم للحى التابع بدءاَ من أول يوليو وحتى 31/7/2019 .

ويوضح اليوم السابع الأوراق المطلوبة الخاصة بطلبات المتقدمين وهى:

يستمر فتح باب التقدم لمدة شهر . التقدم بطلب يتضمن عقد الأرض محل الطلب وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 .

وعند قبول الطلب من المحافظة يتم استكمال الأوراق التالية..