تعرف على أرقام الطوارئ لاستقبال بلاغات التسعيرة الجديدة بالإسكندرية (صور)

الاسكندرية - جاكلين منير

اعتمد الدكتورعبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، قرارا رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٩ ، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ويتم تطبيقها اعتبارا من الساعة ٩ صباح اليوم الجمعة .

كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٦١٣ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم .

وأكد المحافظ على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة، وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور بمتابعة إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد على أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة، والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

على الصعيد ذاته وجه قنصوه مباحث المرور ورؤساء الأحياء ومسئولي التموين بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز ، معلنا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ) .