تعاون بين البيئة والأوقاف لرفع الوعى بأضرار حرق المخلفات الزراعية بالشرقية

عقد فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، اجتماعًا مع إدارة أوقاف شرق الزقازيق، للتأكيد على دور إدارة الأوقاف والأئمة والواعظين بها فى رفع الوعى لدى المصلين لتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة بعدم حرق المخلفات الزراعية "قش الأرز وحطب الذرة"، والاتجاه نحو الاستفادة من هذه الثروات، والجدوى الاقتصادية لهذه المخلفات الزراعية.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم الجمعة، أن الاجتماع سلط الضوء على أضرار حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية على المواطنين والمجتمع وضرورة التوعية بعدم انتهاج هذا السلوك، وذلك فى إطار البدء فى تنفيذ انشطة التوعية للمزارعين استعدادا لموسم حصاد الأرز لهذا العام ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأجرى الفرع قياسات الضوضاء والأتربة فى بيئة الهواء الخارجى لعدد 13 نقطة مختارة بمدينة الزقازيق، فى إطار خطة الوزارة لرصد نوعية الهواء الخارجى.