ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه اطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.
وقال ترامب ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن الأمور تحت السيطرة.
بدورها ، قالت دائرة الإطفاء في مقاطعة كيرن إنها تلقت أكثر من 20 طلبا للمساعدة في حوادث تراوحت بين الحرائق والطوارئ الطبية.
ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزالالجمعة، 05 يوليه 2019 04:11 ص
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه اطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.
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