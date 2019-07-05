ترامب يتباهى بسلاح الجو.. ويؤكد: الأقوى فى العالم

وكالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تملك أقوى سلاح جو فى العالم، موضحا أنه لا يستطيع أحد أن يهزم أمريكا فى ظل وجودها.

وتأتى كلمة ترامب فى ضوء الاحتفال بيوم الاستقلال عن الولايات المتحدة، والذى يوافق يوم 4 يوليو.