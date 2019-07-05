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تراجع سعر اليورو ليتجه لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعى فى 3 أسابيع

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:28 ص
تراجع سعر اليورو ليتجه لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعى فى 3 أسابيع اليورو
رويترز

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تراجع اليورو، اليوم الجمعة، متجها صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى فى 3 أسابيع، فى الوقت الذى يعزز فيه انخفاض عوائد السندات الحكومية الضغط على بنوك مركزية عالمية لاتباع سياسات تحفيز جديدة.
 
وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات دون سعر الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزى الأوروبى البالغ -0.40%، وهو مستوى يقول محللون إنه يشكل حاجزا نفسيا على الرغم من أن عوائد السندات الألمانية الأقصر أجلا تُتداول بالفعل دون ذلك المستوى.
 
لكن على الرغم من الانخفاض الحاد فى العوائد، تتلقى العملة الموحدة دعما جيدا عند نحو 1.12 دولار، وهو المستوى الذى يجرى تداولها فوقه منذ أوائل يونيو مرتفعة 1.5 % عن أدنى مستوى تسجله منذ بداية العام الجارى البالغ 1.1055 دولار والذى بلغته فى أواخر مايو.
 
واليوم انخفضت العملة الموحدة 0.1% إلى 1.1273 دولار وتتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية نسبتها 0.8% مقابل الدولار وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يونيو.
 
واستقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، دون أن يسجل تغيرا يذكر عند 96.823، بعد أن أمضى الجلسة السابقة فى نطاق ضيق إذ أن الأسواق المالية الأمريكية كانت مغلقة فى عطلة عامة.
 
ونزل الدولار الأسترالى قليلا إلى 0.7016 دولار أمريكى بعد أن ارتفع لأعلى مستوى فى شهرين عند 0.7048 دولار فى اليوم السابق.
 
وارتفع الدولار الأسترالى 1.4% منذ بداية الأسبوع مع مساهمة توقعات بإقدام مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) والبنك المركزى الأوروبى على خفض أسعار الفائدة فى تحويل بعض الانتباه عن اتجاه بنك الاحتياطى الأسترالى صوب التيسير النقدى.

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