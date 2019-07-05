تحصيل 29 مليون جنيه للضرائب العقارية من مأمورية الحسينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد شرويدة رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية،أن مأمورية الحسينية قامت بالتنسيق مع جهاز الصالحية الجديدة وتم تشكيل لجان حصر للمنشأت الصناعية بنطاق مدينة الصالحية الجديدة وتبين وجود عدد 72 منشأة صناعية غير محصورة وغير مربوطة بالضريبة وتم تحرير تسويات الإضافة اللازمة لها وإصدار قرارات الإضافة بمعرفة الإدارة المختصة وإخطار المنشآت لتحصيل مستحقات الدولة، كما تم عمل حصر لجميع المزارع السمكية الكائنة بناحية الحسينية لبحث موقفها الضريبي والبدء في التحصيل الفعلي منها وتم ربط1717 فدان مزارع سمكية كسواقط حصر لم يتم ربطها بالضريبة اعتباراً من 1/7/2013.

وأضاف رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية، أن مأمورية الحسينية قامت بربط وإصدار قرارات الإضافة اللازمة بمبلغ يقدر بـ29.204.600 جنيه وتم إخطار الممولين وجاري التحصيل الفعلي دون تهاون أو تقصير، وذلك في إطار تكثيف المجهودات لمتابعة أعمال التحصيل بجميع المأموريات بنطاق المحافظة وزيادة معدلات الأداء واتخاذ الخطوات الإصلاحية للقضاء علي الفساد، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية (منطقة الشرقية) تفعيل دور جميع إدارات المتابعة والتفتيش لتعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات وذلك حفاظاً علي حق الدولة وتعظيم مواردها .