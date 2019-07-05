تحرير 873 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 873 مخالفة متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وأسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 37 شخصا، كما تم فحص 12شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، و13شخصا، وتبين وجود 5 عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.