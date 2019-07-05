تحرير 1068 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 3 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و91 قضية تموينية متنوعة ومجهولة المصدر، و89 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قضية اتجار بالمخدرات، و7 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتحرير 1068 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 932 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و376 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.