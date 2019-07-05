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تحريات تكميلية للتأكد من تورط 6 متهمين فى سرقة سائقى التوك توك بأبو النمرس

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:00 ص
تحريات تكميلية للتأكد من تورط 6 متهمين فى سرقة سائقى التوك توك بأبو النمرس متهمين بسرقه توك توك-ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث التكميلية للتأكد من تورط 6 أشخاص بينهم فتاتين، فى استدراج سائقى التوك توك، وسرقتهم بالإكراه، بأبو النمرس.

جاء قرار النيابة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن نشاط المتهمين، والوقائع التى نفذوها خلال فترة نشاطهم، وكيفية تصرفهم فى المسروقات.


وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة أبو النمرس، عن تورط  أن كلا من "صوفى.ع"، و"محمد.س"، و"رضوان.ر"، و"رجب.ح"، و"فاطمة.ن"، و"شيماء.ع"  كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

وأضافت التحريان أن المتهمين كانوا يستدرجون الضحايا، بواسطة الفتاتين المتهمتين، حيث تطلبان من السائق ، توصيلهما لمنطقة نائية، وهناك يقف باقى المتهمين وفتعلون مع السائق مشاجرة، ثم يلقى أحدهم مادة حارة " شطو " على وجهه ويستولون على التوك توك، ويفروا هاربين.

 وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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سرقة بالاكراه

تشكيل عصابى

ابو النمرس

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