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تجديد حبس المتهم بسرقة 220 ألف جنيها من موظف بنك بالأقصر

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:53 م
تجديد حبس المتهم بسرقة 220 ألف جنيها من موظف بنك بالأقصر حبس - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أمرت نيابة بندر الأقصر، بتجديد حبس شاب سرق حقيبة من موظف بأحدث بنوك وسط مدينة الأقصر بداخلها 220 ألف جنية، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بقيام شاب يرتدي جلباب خلال تواجده أمام أحد البنوك بوسط مدينة الأقصر بخطف حقيبة من موظف قبل وضعها داخل ماكينة الصراف الآلي وهرب في الحال، وانتقلت قوة أمنية وتم فحص كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكن رجال الشرطة من القبض علي المتهم "أحمد.ا.ع" 23 سنة مقيم بمحافظة قنا، حيث كشفت التحقيقات أنه هرب إلي محافظة قنا أصل إقامته للهروب من الشرطة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال الشرطة من القبض عليه في قرية القناوية بمركز نجع حمادي لدي إستقلاله سيارة تنقل ثمار المانجو وبحوزته المبلغ المالي، فتم تحرير المحضر اللازم وترحيل المتهم لمديرية أمن الأقصر للتحقيق معه، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام وتم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 


يسرق حقيبة نقود

بنك بالاقصر

منطقة العوامية

مديرية امن الاقصر

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